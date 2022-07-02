الوزير بن مبارك يترأس وفد اليمن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بلبنان

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يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفد اليمن المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورته الـ 157 الذي تستضيفه، لبنان، اليوم السبت،.
ويناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، وبحث سبل استعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للامة العربية وتضعها فوق أي اعتبار، وإعادة تفعيل، وتجاوز التحديات، ووضح حد للتدخلات الخارجية.