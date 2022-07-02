خفر السواحل تحذر المواطنين ومرتادي البحر من السباحة خلال ثلاثة أشهر

السبت 02 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، مساء الجمعة، جميع المواطنين ومرتادي البحر من ممارسة السباحة والتعمق داخل البحر خلال (يوليو، أغسطس، سبتمبر).

وقالت إن السبب وراء تحذيرها يرجع إلى ارتفاع الأمواج وهيجان البحر في هذه الفترة.

وأهابت خفر السواحل بمرتادي الشواطئ بعدم السباحة نهائياً خلال فترة موسم الرياح.

وناشدت أولياء أمور الشباب مرتادي السواحل، تقديم النصح لأبنائهم بعدم السباحة والتعمق في البحر.

وأشارت إلى أن موسم الرياح سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم.

وفي سياق متصل حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في (أرخبيل سقطرى، خليج عدن وباب المندب) من اضطراب البحر وارتفاع الموج.