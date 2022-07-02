مقتل قيادي حوثي على يد مسلحين قبليين

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قتل قيادي حوثي كبير في اشتباكات مسلحة، بمحافظة الجوف، (شمال شرق اليمن).
وافاد مصدر محلي لمأرب برس بمقتل القيادي الحوثي المكنى ابو ياسر و المعين من قبل المليشيا مديراً للأمن في مديرية برط العنان، على يد مسلحين من قبيلة "ذو حسين".
وقتل ايضا في الاشتباكات شقيق القيادي الحوثي.
وقال المصدر ان الحوثيين حاولوا الاعتداء على مسلحين من ابناء قبيلة ذو حسين، ما تسبب في اندلاع الاشتباكات.