حجاج أرخبيل سقطرى يصلون الأراضي المقدسة َووكيل وزارة الأوقاف في طليعة المستقبلين

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استقبل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش مساء اليوم، حجاج بيت الله الحرام القادمين من أرخبيل سقطرى.
ورحب الوكيل الرباش بالحجاج، مشيراً إلى أن الوزارة تولي محافظة أرخبيل سقطرى أهمية بالغة، حيث اعتمدت وكالة خاصة بالأرخبيل، وهناك تواجد لبعض الوكالات في المحافظة، حتى يسهل على الحاج التسجيل من نفس منطقته.
وأكد الوكيل الرباش أن عدد الحجاج من محافظة أرخبيل سقطرى بلغ 86 حاجاً، لافتاً إلى أن عملية التفويج تمت بيسر وسهولة. وقدم الوكيل الرباش شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التي سهلت إجراءات نقل الحجاج من أرخبيل
سقطرى جواً.
حضر الاستقبال الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والارشاد الشيخ محمد مشدود، ومستشار وزير النقل عضو لجنة الحج العلياء، صالح الوالي، وعدد من أرباب الوكالات.