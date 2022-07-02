ردا على دول الغرب… .روسيا تعلن وبشكل مفاجئ انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا تعرف على دواء فعال لعلاج الجلطة الدماغية أبرزها الجلوس لفترات طويلة.. 5 عادات سيئة تدمر جسدك دون أن تدرك النجم المصري صلاح يدخل تاريخ ليفربول براتب خيالي وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن حجم المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا الكرملين يتحدث عن مشكلة عالمية “يستحيل” حلّها من دون روسيا بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تعلن تعليق عملياتها.. ما هي الأسباب؟ واشنطن توجه دعوة جديدة للحوثيين والشرعية تؤكد هشاشة الهدنة الأممية صورة الألم في «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن
يقترح علماء جامعة كالغاري الكندية، استخدام الدواء المستخدم في حالات احتشاء عضلة القلب، لعلاج الجلطة الدماغية.
وتشير مجلة The Lancet، إلى أن علماء الجامعة طوروا دواء يستخدم عادة لإزالة جلطات الدم في النوبات القلبية وهو جيد التحمل، يمكن استخدامه في علاج الجلطة الدماغية.
وتمكن العلماء خلال الدراسات الشاملة الجارية في كندا، المكرسة لمكافحة الجلطة الدماغية، أن يثبتوا فعالية دواء Tenecteplase المستخدم في رعاية المصابين باحتشاء عضلة القلب، في علاج المصابين بالجلطة الدماغية أيضا.
وكما هو معروف يصعب حقن دواء alteplase المستخدم في علاج الجلطة الدموية في الجسم، لأنه يحتاج إلى تشغيل مضخة تسريب، ما يتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى ساعة كاملة.
أما عقار Tenecteplase، فيمكن حقنه في جسم المريض بسهولة وبسرعة وفي أي وقت حيثما كان المريض