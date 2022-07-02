أبرزها الجلوس لفترات طويلة.. 5 عادات سيئة تدمر جسدك دون أن تدرك

السبت 02 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نحن نعلم أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة ، فإن الوقاية خير من العلاج، ولكن ماذا لو كنت تقوض صحتك دون معرفة ذلك؟..

عادة لانهتم بصحتنا جيدا، ولا نعرف ما هو المفيد لها وما هو الضار، وهناك الكثير من العادات السيئة التى نفعلها خلال يومنا قد تؤثر على صحتنا سلبا. يقول مارك هيمان خبير التغذية: «كثيرًا ما أرى المرضى الذين يشعرون أنهم يفعلون كل شيء بشكل صحيح، وأنهم يأكلون أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ، ويحصلون على قسط كافٍ من النوم ، ويذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ، ولكنهم لا يشعرون بالرضا».

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، هناك خمس عادت سيئة قد تضر بصحتك بشكل خطير.

الإفراط في تناول السكر تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بأمراض القلب، حيث يقول الدكتور فرانك هو ، أستاذ التغذية في جامعة هارفارد: «تأثير السكر الزائد على السمنة ومرض السكري موثق جيدًا ، ولكن أحد المجالات التي قد تفاجئ العديد من الرجال هو كيف يمكن أن يكون لمذاقهم للسكر تأثير خطير على صحة قلبهم .

وأضاف: «بشكل أساسي ، كلما زاد تناول السكر المضاف ، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وترتبط تأثيرات تناول السكر المضاف بارتفاع ضغط الدم ، والالتهابات ، وزيادة الوزن ، ومرض السكري ، وأمراض الكبد الدهنية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وحدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية».

دهون البطن أظهرت الأبحاث السابقة أن السمنة في منطقة البطن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أكثر من السمنة الكلية بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم ، ومرض السكري من النوع 2.

تقول الدكتورة تشيكا أنيكوي: «أظهرت الدراسات أنه مرتبط أيضًا بالخرف والربو وبعض أنواع السرطان والدهون الموجودة حول البطن ، وخاصة الدهون الحشوية المحيطة بالكبد والأعضاء الداخلية ، شديدة الالتهاب وتؤدي إلى اضطراب التمثيل الغذائي، فهي تطلق جزيئات التهابية تساهم في مقاومة الأنسولين ، من النوع 2 مرض السكري ، وأمراض القلب والأوعية الدموية في نهاية المطاف ».

الإفراط في الشرب يقول ماجد أفشار: إن الأبحاث تظهر أن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤثر بسرعة على جهاز المناعة، كما يمكن أن يسبب الشرب اضطرابًا كبيرا وأنه شيء يمكننا أخذه للجمهور ونوضح لهم أن هناك أضرارًا حتى لأولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم يشربون مشكلة، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في توعية الجمهور بالآثار الضارة للشرب المفرط على الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أصحاء.

الجلوس طوال اليوم إن نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة أمر مروع على صحتك ، حتى لو كنت تمارس الرياضة بانتظام، وتشير الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري.

يقول الدكتور هشام الصقلي طبيب قلب في مستشفى بريجهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: «كلما جلست أكثر ، زادت عضلاتك الكبيرة التي لا تستخدم الجلوكوز ، ومصدر الطاقة الرئيسي في الجسم، ويمكن أن يؤدي الجلوس المتواصل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين ، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم».

تناول المكملات السامة تعتبر المكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية أحد الأسباب الرئيسية لتلف الكبد في الولايات المتحدة ، لذلك تحدث دائمًا إلى طبيبك قبل تناول أي منها (خاصة إذا كنت تتناول أدوية موصوفة