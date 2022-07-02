النجم المصري صلاح يدخل تاريخ ليفربول براتب خيالي

السبت 02 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية بنود العقد الجديد لمحمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تنص على أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأعلن ليفربول، في وقت سابق اليوم، أن صلاح وقع عقدا طويل الأمد مع الفريق دون أن يحدد مدته أو قيمته.

ولكن صحيفة "ديلي ميل"، قالت إن العقد الجديد سيبقي صلاح في "آنفيلد" حتى يونيو 2025.

وتابعت: "عقد صلاح الجديد يتضمن تقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا" مضيفة أن هذا العقد جعل صلاح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وبشكل عام، أحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما، 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما