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وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن حجم المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا

السبت 02 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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كشف تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا مساعدات منذ بدء العملية الروسية بقيمة 6.9 مليار دولار، و8.8 مليار دولار منذ عام 2014.

وجاء في التقرير الصادر عن الدائرة الصحفية للوزارة، أن "حجم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن بلغ حوالي 7.6 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية الروسية الخاصة".

وأضاف: "منذ عام 2014، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو تلعب بالنار بتزويدها أوكرانيا بالسلاح

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