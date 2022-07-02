الكرملين يتحدث عن مشكلة عالمية “يستحيل” حلّها من دون روسيا بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تعلن تعليق عملياتها.. ما هي الأسباب؟ واشنطن توجه دعوة جديدة للحوثيين والشرعية تؤكد هشاشة الهدنة الأممية صورة الألم في «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن مليشيا الحوثي تمنع تصدير البن اليمني مسلح حوثي يقتل والده بعمران حائرات بين السكوت أو الرضوخ.. قصة فتاة يمنية تنقذ ضحايا الابتزاز الكشف عن لقاءات “حوثية - أمريكية“ مباشرة الطيران العسكري السعودي ينقل 90 حاج يمني من سقطرى الى مكة
أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الخاصة بشان آلية التحقق والتفتيش في اليمن، ومقرها جيبوتي، ستضطر إلى تعليق عملياتها في شهر أغسطس القادم، بسبب ضعف الموارد المالية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن بحاجة ماسة إلى أموال إضافية لمواصلة عملها. وبمواردها الحالية، ستضطر البعثة إلى تعليق العمليات في نهاية آب / أغسطس القادم.
وأضاف دوجاريك أن البعثة الأممية بحاجة عاجلة إلى 3.5 مليون دولار لاستمرار عملياتها خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، ومنذ عام 2016، قامت بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.
ويستورد اليمن ما يقرب من 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. وقد أعرب مجلس الأمن في كثير من الأحيان عن التزامه بتسهيل هذه الواردات، وكان آخرها في القرار 2624.