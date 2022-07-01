مليشيا الحوثي تمنع تصدير البن اليمني

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبارك

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات حوثية تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي مازالت خاضعة لسيطرتها.

ووصفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، في بيان لها، ذلك، بأنه ضمن سلسلة إجراءات حوثية تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن.

واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – صنعاء، الإجراءات التعسفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها.

وأوضحت لجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية صنعاء أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، والذي يسبب بالضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن، وفق البيان.

وأعربت الغرفة التجارية في بيانها، عن أملها بأن تتوقف الإجراءات التي تدمر القطاع الخاص العامل في مجال البن وتصديره.

يذكر أن اليمن هو الموطن الأول للبن، وسيطر البن اليمني على التجارة العالمية بشكل مطلق على مدى قرنين من الزمان، من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، وكانت عائداته المالية كبيرة ساعدت الدولة في ذلك العهد على بناء عاصمتين.

وحسب دراسة نشرتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية فإن البن اليمني هو الأجود والأفضل في العالم، يصل سعر الكيلو منه إلى 500 دولار، ويصل سعر الطن إلى نصف مليون دولار.