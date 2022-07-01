مليشيا الحوثي تمنع تصدير البن اليمني مسلح حوثي يقتل والده بعمران حائرات بين السكوت أو الرضوخ.. قصة فتاة يمنية تنقذ ضحايا الابتزاز الكشف عن لقاءات “حوثية - أمريكية“ مباشرة الطيران العسكري السعودي ينقل 90 حاج يمني من سقطرى الى مكة رسميا.. ليفربول ينهي الجدل بشأن مستقبل صلاح لم نر عبر التاريخ رقما مرتفعا إلى هذا الحد.. بيانات جديدة عن التضخم كبير في منطقة اليورو روبوت طائر بحجم الذبابة يقوم بعمليات بحث وإنقاذ خارقة في خطو تصعيدية جديدة وانتصارا على الغرب .. روسيا تسيطر على مشروع سخالين 2 للغاز أردوغان يكشف عن خطوة تحصل لأول مرة بتاريخ الـناتو
أقدم مسلح ينتمي إلى ميليشيا الحوثي على قتل والده في محافظة عمران، شمال اليمن، في مؤشر على تصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة التعبئة.
وأفادت مصادر محلية بأن مسلحا حوثيا يدعى فيصل الشاطبي أقدم على قتل والده وعمل على إخفاء جثته، الأربعاء الماضي، قبل أن يتم العثور عليها لاحقاً.
وأشارت المصادر إلى أن المسلح الذي ينتمي إلى صفوف ميليشيا الحوثي انخرط في الدورات الطائفية التي تقيمها الميليشيا وشارك معها في جبهات القتال قبل أن يعود ويقتل والده.
وتشهد العديد من مناطق سيطرة الحوثي الكثير من حالات القتل التي يقوم بها مسلحون منتمون إلى الجماعة ويروح ضحيتها ذوو وأقارب هذه العناصر.