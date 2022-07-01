مسلح حوثي يقتل والده بعمران

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أقدم مسلح ينتمي إلى ميليشيا الحوثي على قتل والده في محافظة عمران، شمال اليمن، في مؤشر على تصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة التعبئة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحا حوثيا يدعى فيصل الشاطبي أقدم على قتل والده وعمل على إخفاء جثته، الأربعاء الماضي، قبل أن يتم العثور عليها لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أن المسلح الذي ينتمي إلى صفوف ميليشيا الحوثي انخرط في الدورات الطائفية التي تقيمها الميليشيا وشارك معها في جبهات القتال قبل أن يعود ويقتل والده.

وتشهد العديد من مناطق سيطرة الحوثي الكثير من حالات القتل التي يقوم بها مسلحون منتمون إلى الجماعة ويروح ضحيتها ذوو وأقارب هذه العناصر.