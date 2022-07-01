الكشف عن لقاءات “حوثية - أمريكية“ مباشرة

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبارك

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قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، إن الحوثيين التقوا مسؤولين أمريكيين بشكل مباشر في أكثر من محطة.

وأضاف بن مبارك في مقابلة مع قنلة “الحدث”، أن “أكثر ما يعاني منه اليمن هو التدخل الإيراني، وهو السبب الرئيسي في تعقيد المشكلة في اليمن”، مشيراً إلى أن “إيران لديها أجندة توسعية”.

ولفت إلى أن الملف اليمني بكامله أصبح رهينة عند إيران التي تستخدمه بمفاوضاتها الجارية مع القوى الغربية بشأن الملف النووي.

وأوضح أن حزب الله اللبناني يدعم الحوثيين بأكثر من طريقة “سواء بالتدريب أو من خلال الفضائيات التي تحرض على العنف والكراهية”.

كما أكد وزير الخارجية اليمني أن “الهدنة هشة مع كثرة الخروقات الحوثية”، مشيراً إلى استمرار حصار مدينة تعز بالألغام والقناصة الحوثيين.

وبشأن حصار تعز، قال بن مبارك إن ما طرحه الحوثيون من مقترحات حول فتح الطرقات “كانت مجرد طرق فرعية”، مشيراً إلى “وجود أهداف عسكرية للميليشيا في المدينة”.

وتابع بن مبارك: “تعز بالنسبة للحوثيين منطقة عسكرية فقط.. ميليشيا الحوثي لا تهتم بالجانب الإنساني”.

وفي وقت سابق، نفى عضو لجنة التفاوض بشأن فتح طرقات تعز نبيل جامل، وجود أي مفاوضات جديدة بشأن طرق تعز حالياً.

وأوضح أن ما يروج له إعلام الحوثي عن اجتماع قادم في عمّان بشأن جولة جديدة من المفاوضات حول طرق تعز غير صحيح، و هناك اجتماع بين اللجنتين العسكريتين بشأن الخروقات والهدنة في عمان بداية الأسبوع القادم.

ويرفض الحوثيون تقديم تنازلات لفتح طرقات مدينة تعز، ورفضوا المبادرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بفتح الطرق الرئيسية لإنهاء معاناة السكان المحليين.