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الطيران العسكري السعودي ينقل 90 حاج يمني من سقطرى الى مكة

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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نقل الطيران العسكري السعودي، الجمعة 1 يوليو، حجاج يمنيين من محافظة أرخبيل سقطرى إلى مطار جدة ومنه إلى مكة لتأدية فريضة الحج.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرحلة أقلت على متنها 90 حاجاً، للتخفيف عنهم مشقة السفر لأكثر من محطة وصولاً حتى الوصول إلى الأراضي المقدسة.

والأربعاء، سيرت القوات الجوية السعودية، رحلتين جويتين مجانيتين للعالقين من أبناء محافظة سقطرى في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، عبر مطار الغيضة الدولي إلى مطار حديبو، باجمالي 160 راكبا.

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