في خطو تصعيدية جديدة وانتصارا على الغرب .. روسيا تسيطر على مشروع سخالين 2 للغاز أردوغان يكشف عن خطوة تحصل لأول مرة بتاريخ الـناتو الحج السعودية تطلق مبادرة جديدة خدمة لضيوف الرحمن تقرير يكشف لأول مرة عن خسائر أغنى أغنياء روسيا في 2022 مسؤولة أمريكية تكشف عن 3 سيناريوهات لحرب أوكرانيا.. بينها سيطرة روسيا على الجنوب لاعب المنتخب اليمني يفوز بجائزة هداف بطولة غرب آسيا للناشئين مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية منظمة دولية تتقدم بطلب رسمي لفتح مكتب لها بمحافظة مأرب بيان من رئاسة الجمهورية يفصل الدعم السعودي الاماراتي العاجل لليمن انفوجرافيك.. 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار وعدن تنال الحصة الأكبر
زاد الرئيس فلاديمير بوتن من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه، بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين 2" للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة "سخالين" لاستثمارات الطاقة، إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه، الخميس.
وتملك "شل"، وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما ميتسوي وميتسوبيشي، ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من شركة "سخالين".
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين "سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتمتلك شركة "غازبروم" المملوكة للدولة بالفعل 50 بالمئة، بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع "سخالين 2"، والذي يمثل إنتاجه نحو 4 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها "لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2".
وتستورد اليابان 10 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من "سخالين 2".
ويثير الإجراء أيضا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك، لكن خطوة بوتن تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة