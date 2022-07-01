أردوغان يكشف عن خطوة تحصل لأول مرة بتاريخ الـناتو

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السويد سلمت تركيا 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابيا مطلوبين من قبل السلطات التركية، كاشفا عن خطوة اتخذها حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو” لأول مرة في تاريخه.

كلام أردوغان جاء خلال تصريحات للصحفيين على متن طائرة العودة من العاصمة الإسبانية مدريد إلى إسطنبول مساء الخميس، وذلك عقب اختتام قمة قادة الـ”ناتو”.

وشدد أردوغان أن “تعهدات فنلندا والسويد للجانب التركي مهمة لكن الأهم هو تنفيذها”، مضيفا “نحن نتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طُعنت من ظهرها أكثر من مرة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب”.

وأوضح أنه “بعد مذكرة التفاهم الثلاثية سيكون من الصعب جدا على إرهابي PKK و(غولن) القيام بحملات دعائية سوداء أو استهداف مواطنينا”.

ولفت أردوغان إلى أنه “لأول مرة يتم إدراج التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية تجاه شعبنا وأراضينا وقواتنا الأمنية ضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للـ(ناتو)”.

والأربعاء، قالت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، إن “الرئيس أردوغان سيعود من مدريد إلى وطنه بنصر جديد”.

وذكرت الصحيفة ماضي أردوغان في كرة القدم قائلة إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يتردد باللعب الخشن وارتكاب الأخطاء للحصول على ما يريده في ميدان السياسية.. رحلته كانت فعالة ومدهشة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عارض انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الـ(ناتو) وأصرّ على قيامهما بتغيير مواقفهما الداعمة للتنظيمات الإرهابية”.

والثلاثاء، تعهدت السويد وفنلندا، بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك عقب توقيع تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، على هامش قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولفت البيان المشترك إلى أن “السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمي PKK/PYD وغولن”.

وفي الخميس، أكّد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الـ”ناتو” في مدريد، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لتركيا، لافتاً إلى أن البلدين “عليهما الإيفاء بوعودهما قبل إرسال المذكرة إلى البرلمان التركي