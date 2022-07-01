تقرير يكشف لأول مرة عن خسائر أغنى أغنياء روسيا في 2022

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أظهرت بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أن إجمالي ثروة أغنى أغنياء روسيا انخفض بمقدار 35.94 مليار دولار منذ بداية العام الجاري (2022).

ووفقا للبيانات فإن أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة "سيفرستال" كان أكبر الخاسرين بين المليارديرات الروس حيث تراجع إجمالي ثروته بواقع 5.94 مليار دولار إلى 22.9 مليار دولار.

ويتم احتساب ثروة كل شخص مدرج على المؤشر بناء على قيمة أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، ويشمل المؤشر 500 من أغنى الأشخاص في العالم، منهم 26 شخصية من روسيا.

وبلغ إجمالي ثروة الشخصيات المدرجة على المؤشر في 1 يوليو الجاري مستوى 354.64 مليار دولار.

وصنف رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، المعروف باسم "ملك النيكل" أو "قطب المعادن" الروسي كأغنى أغنياء روسيا، وبلغت ثروته مستوى 35.2 مليار دولار