لاعب المنتخب اليمني يفوز بجائزة هداف بطولة غرب آسيا للناشئين

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حصد نجم المنتخبن اليمني للناشئين ، عبدالرحمن الخضر، جائزة هداف بطولة كأس غرب آسيا التاسعة للناشئين، التي اقيمت مؤخراً في مدينة العقبة الأردنية.
وتوج نجم نادي وحدة عدن الكابتن الخضر، هدافاً للبطولة، برصيد اربعة اهداف رغم خروج منتخبنا الوطني، حامل لقب بطولة كأس غرب آسيا الثامنة، من الدور الأول للبطولة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي تتوج فيها اليمن بجائزة هداف بطولة كأس غرب آسيا، وكان نجم منتخب الناشئين محمد البرواني قد فاز بهذا اللقب في النسخة الماضية من البطولة.
وحصدت الاردن لقب البطولة التي اقيمت على ارضها بعد فوزها امس 1-0 امام لبنان.