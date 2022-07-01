منظمة دولية تتقدم بطلب رسمي لفتح مكتب لها بمحافظة مأرب

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تقدمت منظمة الإغاثة الدولية بطلب رسمي إلى سلطات مأرب لفتح مكتب لها في المحافظة.
وقالت وكالة "سبأ" الرسمية، إن السلطة المحلية في مأرب تسلمت، خلال لقاء وكيل المحافظة عبدربه مفتاح نائبَ المدير القُطري لمنظمة الإغاثة الدولية سوخديف شارما، طلباً رسمياً بفتح مكتب للمنظمة في مأرب.
واستمع الوكيل، خلال لقاء مسؤولي المنظمة، إلى شرح عن طبيعة عملها الإنساني ومشاريع تدخلاتها التي تعتزم تنفيذها في المحافظة.
ورحب مفتاح بالمنظمة وأنشطتها للتخفيف من معاناة النازحين، متمنياً أن تكون إضافة نوعية لشركاء العمل الإنساني.