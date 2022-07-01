انفوجرافيك.. 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار وعدن تنال الحصة الأكبر

الجمعة 01 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشر مجلس القيادة الرئاسي قائمة المشاريع التي تم اعتمادها لمحافظة عدن ضمن حزمة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعًا تنمويًا في(6) قطاعات، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

وأستحوذت عدن بأكبر نسبة، ثم تعز، ومشروع واحد في حضرموت.

فيما يلي قائمة المشاريع وفق وكالة سبأ اليمنية الرسمية:

1. مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن

2. مشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن

3. مشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن

4. مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن وبقدرة 10 آلاف متر مكعب

5. مشروع تطوير مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)

6. مشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في مطار عدن الدولي

7. مشروع تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به في مدينة عدن

8. مشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في محافظة عدن

9. مشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة في محافظة عدن

10. بناء قدرات مؤسسات الدولة

11. مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب في محافظة عدن

12. مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن

13.مشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن

14. مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت

15.مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة تعز

16. مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز

17. مشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز

وقال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، ان الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وافقوا على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الاماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و 300 مليون دولار، بدءا بحزمة مشاريع انمائية، وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية .