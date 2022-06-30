وفد الشرعية يكشف حقيقة وجود جولة مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي بشأن ملف الطرقات في تعز

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفى عضو التفاوض الحكومي نبيل جامل، وجود جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الطرقات في تعز.

وقال جامل، في تصريح صحفي: لم نتلقَّ أي دعوة من مكتب المبعوث الأممي، وما يروّج له إعلام مليشيا الحوثي بهذا الخصوص يأتي في سياق الكذب الذي درجت عليه المليشيا.

وأوضح: هناك اجتماع ينطلق مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان بين اللجنتين العسكريتين لمدة يومين بشأن الخروقات والهدنة.

وكان وفد مليشيا الحوثي أعلن مغادرته صوب الأردن للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات بخصوص فتح الطرقات في تعز.

وقال رئيس وفد المليشيا المدعو يحيى الرزامي: "سنناقش مع الأطراف المعنية مسألة الخروق العسكرية وفتح الطرقات".

يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد سلمت المبعوث الأممي رسالة تحمل رفضًا قاطعًا لمقترحه بفتح الطرقات في تعز.