عمان تكشف عن رؤيتها لإنهاء الصراع في اليمن والوصول إلى حل شامل للأزمة

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أكدت عُمان أن تشكيل حكومة تتمثل فيها جميع المصالح وجميع الأطراف هي الطريقة الأمثل، من وجهة نظرها، لإنهاء الصراع والوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" المصرية، "إن رؤية عُمان للسلام في اليمن تتلخص في تشكيل حكومة وطنية شاملة تتمثل فيها جميع المصالح وأصحاب الشأن في اليمن".
وأضاف بأن السلام في اليمن ومستقبله هو "قرار استراتيجي يتخذه في الأساس اليمنيون أنفسهم، ولا يمكن فرضه من الخارج لأن هذا لن يجلب سلاما حقيقيا ولا سلاما دائما".
وأشار البوسعيدي إلى أن دور المجتمع الدولي، بما فيه عُمان، يقتصر على دعم جميع الأطراف اليمنية في اتخاذ الخطوات الصعبة والشجاعة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق السلام الذي يعكس تطلعاتهم المشتركة لمستقبل اليمن والمصالح العليا له، حسب قوله.
وأعرب البوسعيدي عن تأييده الكامل للنهج الذي اقترحه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على طريق تحقيق السلام في اليمن، وقال: "النهج الذي اقترحه المبعوث الأممي جيد ونحن نؤيده تماما".