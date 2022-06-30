مأرب… مناقشة عشرة مشاريع ريادية لطلاب كلية العلوم الإدارية مختارة من 120 مشروعا

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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جرى اليوم بجامعة إقليم سبأ مناقشة عشرة مشاريع ريادية تم اختيارها من بين (120) مشروعا رياديا قدمها طلاب المستوى الرابع بكلية العلوم الإدارية والمالية بدعم من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع التوجهات العامة للجامعة التي تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة ومتميزة وقادرة على الإبداع والابتكار ..

مشيراً إلى ما تمثله هذه المشاريع من أهمية كبيرة تساهم في خلق أنشطة اقتصادية وفرص وظيفية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. معلنا عن تبني الجامعة لمسابقة سنوية لأفضل المشاريع الريادية للطلبة من مختلف الكليات والتخصصات ..

داعيا رجال المال والأعمال إلى عقد شراكات فاعلة مع الجامعة لدعم الإبداع وريادة الأعمال. من جانبه اشاد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي بالدور الريادي للجامعة في تحقيق طموحات الشباب وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل بكفاءة وفاعلية من خلال تعريفهم بالرؤى والتجارب الناجحة وتأهيليهم ليكونوا عنصرا فاعلا في بناء المستقبل والتنمية.

عميد كليه العلوم الإدارية والمالية الدكتور عبدالناصر سودان اوضح من جهته أن الهدف من تبني المشاريع الريادية نشر وتعزيز مفهوم وروح ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب وإتاحة الفرصة لتقديم أفكارهم الطموحة ذات الأبعاد التكنولوجية والطرق الحديثة لتقديم المنتج أو الخدمة، وتحفيزهم على الإطلاع والتعرف الى التجارب الريادية في الأسواق العربية والعالمية.

وفي ختام المناقشة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال وعمداء الكليات والمراكز ومدير الغرفة التجارية والصناعية عبدالحق منيف جرى تكريم اصحاب المشاريع العشرة التي تم اختيارها.