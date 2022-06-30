وزير الأوقاف خلال لقائه باللجان الميدانية العاملة في موسم الحج : لن نتهاون مع كل يتلاعب بحقوق الحاج وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن نجاحات نوعية لموسم الحج الحالي آخر أكبر شركات النفط الدولية العاملة في اليمن تتجه لبيع أصولها أسعار صرف العملات مساء اليوم والفارق بين عدن وصنعاء مستجدات قضية «فتاة يريم» وماذا أقرت المحكمة الجزائية؟ بينها صحيفة وموقع مأرب برس الإخباري.. استمرار حجب أكثر من 200 موقع اخباري باليمن وتوقيف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة اليمن و 3 دول أفريقية تشكل بؤر ساخنة للجوع في العالم.. تقرير انتحار مواطن يمني كل يومين.. تقارير ترصد حالات انتحار في أوساط المواطنين ومحافظة إب تتصدر تقرير جديد يكشف المستور.. صفقات سرية بين الحوثي وإيران وعمليات تجسس وملاحقة وتهريب مكالمات وقصة الاستحواذ على شركة MTN السعودية: تفاصيل القرار الجديد الخاص بنقل العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل
عقد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عيضة شبيبة لقاء موسعاً بأعضاء اللجان الميدانية العاملة في هذا الموسم 1443هـ.
. ورحب الوزير بالعاملين في هذا الموسم، متمنياً لهم سلامة الوصول إلى مكة المكرمة، لخدمة إخوانهم الحجاج اليمنيين،.
مشيراً إلى أن هذا شرف عظيم، إن استحضر له المرء النية، داعيا الجميع للتنافس على هذا الشرف. وقال الوزير: إن الوزارة هي وزارة الجميع، والموظف يجب أن يشترك في هذه المهمة لخدمة ضيوف الرحمن، وقد حرصنا في هذا الموسم أن يأتي أغلب الموظفين إلى مكة للعمل في اللجان المنظمة لحج هذا العام، ومن كل قطاعات الوزارة وفروعها في المحافظات. وأضاف الوزير: نحن جميعاً نمثل وزارة الأوقاف ويجب أن نكون على قدر عالٍ من المسؤولية في الصبر والتحمل والقدوة، ومهمتنا تسهيل الحج لحجاج بلادنا، ومن هذا المنطلق لن نتهاون مع كل يتلاعب بحقوق الحاج، وعلى موظف الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة اذا تم الاحتيال على حق الحاج الذي دفع ماله على كل خدماته المُعلن عنها. وشدد الوزير على أعضاء اللجان بأن يراقبوا الله في أداء مهمتهم، وأن أي تقصير سيتم محاسبتهم عليه، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد من اجل إنجاح هذا الموسم.
وقال إن الوزارة عقدت شراكات مع الوزارات والهيئات السعودية كوزارة النقل وهيئة النقل البري ووزارة الصحة السعودية وبقية الوزارة ذات الصلة في خدمة الحجاج.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، ومدير عام الحج والعمرة عبدالكريم الشيخ. بعد ذلك زار وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة ومعه الوكيل الدكتور مختار الخضر الرباش، اللجان الطبية في الفوج الرابع، واطلع على حجم الاستعدادات والمعدات ، والتقى بالكادر الطبي واستمع الى شرح مفصل عن سير عملهم، وكيفية تعاملهم مع الحالات المرضية للحجاج.