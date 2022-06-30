وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن نجاحات نوعية لموسم الحج الحالي

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، عن وصول أكثر من 10000 حاج عبر منفذ الوديعة البري، و أكثر من 1500 حاج جواً، مثنياُ على اللجان العاملة في المنفذ اليمني.

، َكما أكد وكيل وزارة الأوقاف أن عملية التفويج تمت بيسر وسهولة، مضيفا أن الجهود التي تقوم بها السلطات السعودية في تسهيل تفويج الحجاج. كما دعا الجميع إلى العمل بإتقان وإخلاص، واحترام التسلسل الإداري والوظيفي، وعدم التداخل في مهام اللجان.

وقال الوكيل بأن الوزارة ستمارس مبدأ الثواب والعقاب، حيث ستكافئ اللجان ذات التقييم العالي في عملها، وستعاقب كل من سيقصر في مهامه. جاء هذا خلال لقاء عقده وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عيضة شبيبة لقاء موسعاً بأعضاء اللجان الميدانية العاملة في هذا الموسم 1443هـ