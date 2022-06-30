وزير الأوقاف خلال لقائه باللجان الميدانية العاملة في موسم الحج : لن نتهاون مع كل يتلاعب بحقوق الحاج وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن نجاحات نوعية لموسم الحج الحالي آخر أكبر شركات النفط الدولية العاملة في اليمن تتجه لبيع أصولها أسعار صرف العملات مساء اليوم والفارق بين عدن وصنعاء مستجدات قضية «فتاة يريم» وماذا أقرت المحكمة الجزائية؟ بينها صحيفة وموقع مأرب برس الإخباري.. استمرار حجب أكثر من 200 موقع اخباري باليمن وتوقيف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة اليمن و 3 دول أفريقية تشكل بؤر ساخنة للجوع في العالم.. تقرير انتحار مواطن يمني كل يومين.. تقارير ترصد حالات انتحار في أوساط المواطنين ومحافظة إب تتصدر تقرير جديد يكشف المستور.. صفقات سرية بين الحوثي وإيران وعمليات تجسس وملاحقة وتهريب مكالمات وقصة الاستحواذ على شركة MTN السعودية: تفاصيل القرار الجديد الخاص بنقل العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل
كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، عن وصول أكثر من 10000 حاج عبر منفذ الوديعة البري، و أكثر من 1500 حاج جواً، مثنياُ على اللجان العاملة في المنفذ اليمني.
، َكما أكد وكيل وزارة الأوقاف أن عملية التفويج تمت بيسر وسهولة، مضيفا أن الجهود التي تقوم بها السلطات السعودية في تسهيل تفويج الحجاج. كما دعا الجميع إلى العمل بإتقان وإخلاص، واحترام التسلسل الإداري والوظيفي، وعدم التداخل في مهام اللجان.
وقال الوكيل بأن الوزارة ستمارس مبدأ الثواب والعقاب، حيث ستكافئ اللجان ذات التقييم العالي في عملها، وستعاقب كل من سيقصر في مهامه. جاء هذا خلال لقاء عقده وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عيضة شبيبة لقاء موسعاً بأعضاء اللجان الميدانية العاملة في هذا الموسم 1443هـ