أسعار صرف العملات مساء اليوم والفارق بين عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 558
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.30
بيع السعودي 148.60
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1130
بيع الدولار 1145
شراء السعودي 298
بيع السعودي 300