اليمن و 3 دول أفريقية تشكل بؤر ساخنة للجوع في العالم.. تقرير

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-إنديان إكسبريس ليميتد

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مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي اشتدت منذ أن بدأت في فبراير/شباط، كان هناك قلق متزايد يؤدي إلى أزمات غذائية في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

ويواجه عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم خطر الجوع حيث عطلت الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه “كارثة” بسبب النقص المتزايد في الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش في رسالة مصورة إلى المسؤولين “هناك خطر حقيقي من إعلان مجاعات متعددة في عام 2022″. وقد يكون عام 2023 أسوأ”. وأشار غوتيريش إلى أن المحاصيل في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والأمريكتين ستتلقى ضربة حيث يكافح المزارعون في جميع أنحاء العالم للتعامل مع ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة.

وقال التقرير العالمي للأزمات الغذائية لعام 2022 إن حوالي 180 مليون شخص في 40 دولة سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الذي لا مفر منه، مما قد يؤدي أيضا إلى سوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة.

ومع استمرار معاناة الناس من أجل التعافي بعد كوفيد، وحكومات هذه البلدان التي لديها القليل من المال في متناول اليد، والحرب في أوكرانيا لا تزال مستمرة، فإن أزمة الغذاء العالمية لا تظهر سوى علامات قليلة على التباطؤ.

فيما يلي قائمة بالبلدان التي تواجه حاليا نقصا في الغذاء:

إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن هي “بؤر ساخنة للجوع” تواجه ظروفا كارثية، وفقا لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). ويواجه ما مجموعه 750 ألف شخص بالفعل المجاعة والموت في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان، وفقا لبيان صحفي صادر عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

الصومال هو أحد البلدان التي تواجه آثار الحرب. وتواجه البلاد نقصا غير مسبوق في القمح ناجما عن توقف الصادرات من روسيا وأوكرانيا، حيث تم إغلاق طريق التصدير عبر البحر الأسود منذ بدء الحرب في 24 فبراير. ووفقا للأمم المتحدة، يقدر عدد سكان الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بنحو 13 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد الناجم عن الجفاف المستمر. من ناحية أخرى ، تحتاج أوكرانيا إلى تصدير 22 مليون حبة إلى خارج البلاد ، لأنها تحتاج إلى مساحة لتخزين الحبوب من الحصاد التالي. ومع ذلك، فإن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود يوقف صادرات الذرة والشعير وزيت بذور اللفت والقمح.

في مصر، الخبز هو العنصر الأساسي. الوجبة بدون خبز ليست وجبة حقيقية، وتعتمد البلاد على القمح المستورد لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها اليومية من القمح والسعرات الحرارية. وفرت أوكرانيا وروسيا 85 في المائة من واردات البلاد في 2020-2021.

وتعاني تونس أيضا من أزمة مالية وتكافح للتعامل مع معدل تضخم يزيد عن 6 في المئة. يلبي معظم سكانها احتياجاتهم اليومية من خلال الاعتماد على السميد والدقيق المدعومين. ومع ذلك، مع التضخم العالمي في الأسعار، لا تتوفر هذه المنتجات إلا في السوق السوداء بأسعار أكثر تكلفة.

أوقفت الجزائر تماما صادرات منتجات السميد والمعكرونة والقمح لمنع استنزاف مخزوناتها. البلاد لديها بعض الارتياح من خلال صناعة تصدير النفط.

إثيوبيا

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، تسبب مزيج الصراع والجفاف في ارتفاع التضخم في إيثيبيا، مضيفا أنه اعتبارا من أبريل، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء في إثيوبيا بنسبة 43 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب بأكثر من 89 في المائة و 37 في المائة على أساس سنوي. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 19 شهرا من الحرب في البلاد تركت أكثر من 13 مليون شخص في الشمال بحاجة إلى مساعدات غذائية إنسانية، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع في مناطق عفر وأمهرة وتيغراي.

السودان

يواجه ثلث سكان السودان، أو 15 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لتقييم جديد أصدره برنامج الأغذية العالمي في 16 يونيو 2022. ومع وجود أكثر من نصف واردات البلاد من القمح من منطقة البحر الأسود، أدى الصراع في أوكرانيا إلى زيادة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما أدى إلى تفاقم الوضع. ووفقا للبيان، يوضح التقييم الشامل للأمن الغذائي والضعف (CFSVA) أن انعدام الأمن الغذائي موجود في جميع ولايات السودان ال 18 وقد تفاقم في 16 ولاية.

أفغانستان

منذ أن استولت طالبان على السلطة في أغسطس 2021، كان هناك نقص في الغذاء في البلاد. وبالإضافة إلى الزلزال المميت الذي وقع في 22 حزيران/يونيو، دمرت الفيضانات المفاجئة المنازل وسبل العيش في أربع مقاطعات على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة في21 حزيران/يونيو.

وقال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي إن ما مجموعه 18.9 مليون شخص في أفغانستان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لتحليل التصنيف الدولي للبراءات الصادر في مايو 2022. “في أفغانستان، يواجه 92 في المائة من السكان استهلاكا غذائيا غير كاف، في حين أن 57 في المائة من الأسر تلجأ إلى استراتيجيات التكيف على مستوى الأزمة لتدبر أمورها”، وفقا لآخر تحديث للأمن الغذائي

وقال تقرير يونيو 2022 أيضا إن 18.9 مليون شخص في أفغانستان – ما يقرب من نصف السكان – يقدر أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يونيو ونوفمبر 2022. “4.7 مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في عام 2022؛ 3.9 مليون طفل يعانون من سوء المعاملة الحاد”.

سريلانكا

وتعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948 مما ترك سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة يكافحون من أجل دفع ثمن الغذاء والدواء والوقود. ويبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 57٪، وفقا للبيانات الحكومية، وأفادت 70٪ من الأسر السريلانكية التي شملتها الدراسة الاستقصائية التي أجرتها اليونيسف الشهر الماضي عن خفض استهلاك الغذاء. تعتمد العديد من العائلات على صدقات الأرز الحكومية والتبرعات من الجمعيات الخيرية والأفراد السخيين. ونظرا لعدم قدرتهم على العثور على غاز الطهي، يلجأ العديد من السريلانكيين إلى مواقد الكيروسين أو الطهي على النيران المفتوحة.

اليمن

يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال السنوات الأخيرة من القتال بين قواته الحكومية والمتمردين الحوثيين. ومن المتوقع أن يحتاج حوالي 19 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات غذائية في عام 2022، بزيادة عن العدد الحالي البالغ 17.4 مليون نسمة. ومن بين هؤلاء، سيواجه 7.3 مليون شخص مستويات طارئة من الجوع. أعلن برنامج الأغذية العالمي عن مزيد من التخفيضات الكبيرة في المساعدات الغذائية في اليمن، مما ترك ملايين اليمنيين يعانون بالفعل من الحرب غير قادرين على الحصول على ما يكفي من الغذاء. وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد إنه اضطر إلى التقنين نتيجة لعدم تلقيه تمويلا كافيا والظروف الاقتصادية العالمية والآثار غير المباشرة المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا.