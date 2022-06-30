تحذير من تغريم السعوديين والوافدين 10 آلاف ريال في هذه الحالة

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صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ بأنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج.
وأكد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، قد صرح بأن الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصًا، 6 مقيمين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن.
وذلك لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.