عصابة المليشيات الحوثية تنهب أراضي آل اليزيدي في العود بالقوة وسط إطلاق نار كثيف ومصادر تكشف التفاصيل

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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قالت مصادر محلية أن المدعو الشيخ علي مسعد السلامي أحد مشائخ العود الموالي للميليشيات الحوثيه يقوم بنهب أراضي آل اليزيدي في قرية الزرقاء العود محافظة الضالع مديرية قعطبه عزلة الوحج لمحاولتة نهبها بدعم وحماية الميليشيات الحوثية .

وأوضح المصدر أن عصابة وميليشيات عبد الملك الحوثي مدير مايسمى بقسم قرين الفهد أقدمت يوم امس في حملت إقتحامات بعشرات الاطقم المدججة بجميع أنواع الأسلحة ومحملةبعشرات الافراد ووسط إطلاق الرصاص الكثيف والمباشر على المواطنين و منازلهم ووديانهم بجميع أنواع الاسلحه .

وتفيد المعلومات ان هنالك جرحاء إصابات بالغة وخطيرة وهنالك خسائر في الممتلكات والمواشي.

وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية تقوم بحملات مداهمات وإعتقالات ضد الرجال والشباب بعد ملاحقتهم وإطلاق عليهم الرصاص بجميع أنواع السلاح وتم إستقدام عشرات مايسمونهن بالزينبيات وتم ضرب النساء والاطفال آل اليزيدي وتفيد المعلومات انه هناك عشرات النساء اصاباتهن بالغة وحالاتهن الصحيةحرجه جدآ .

وتفيد المصادر أنه مازلت الميليشيات تعزز بعشرات الأطقم من قسم قرين الفهد ضد آل اليزيدي في العود عزلةالوحج قرية الزرقاء لكي يتسناء للمدعو الشيخ علي مسعد السلامي احد المشايخ الموالية لتلك الميليشيات حرث ونهب أراضي وممتلكات ال اليزيدي بحماية ودعم من ميليشيات عبدالملك الحوثي.

ودعى آل اليزيذي رجال ووجهاء اليمن عامة ورجال ووجهاء العود خاصة إلى الوقوف ضد هاذه الاعمال الهمجية والجبانه وكما ندعو وسائل الاعلام والمنظمات الإنسانية إلى الوقوف بصدق أمام ما يحدث في اليمن، ونقل صورة ما تتعرض له قبيلة أل اليزيدي خاصة والقبايل اليمنية عامه من قِبل مليشيات الحوثي وموالينها بكل صدق وأمانة.

وأن ما يقوم به اليوم المدعو عبدالملك الحوثي وعصاباته تعبِّر عما وصلت إليه المليشيات الإرهابية من انحطاط وينذر بقرب نهاية مشروعها الهدام