وزير الأوقاف يثمن دور السلطات السعودية في تيسير وإنجاح موسم الحج

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ثمن وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شئون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، الدور الكبير الذي تقوم به السلطات السعودية في تفويج حجاج اليمن لهذا الموسم 1443هـ.

وقال الوزير في تصريح صحفي ( لصحيفة الوطن السعودية) : نثمن الدور الذي تقوم به كافة الجهات السعودية ذات العلاقة بالحج في إدارة الحج بشكل عام، والتنسيق المشترك معنا في وزارة الأوقاف مكتب شئون حجاج اليمن بشكل خاص في كل الترتيبات.

وأوضح الوزير شبيبة أن التسهيلات التي يقدمها الأشقاء في المملكة لحجاج اليمن، تمثلت بفتح مسار خاص في منفذ الوديعة الحدودي البري لحجاج بلادنا، وذلك منعا لأي تكدس في المنفذ، والعمل المستمر للجوزات السعودية خلال 24 ساعة حيث تم زيادة عدد العاملين في الجوازات والجمارك ، علاوة على أن هذا الموسم ولأول مرة بعد توقف لثلاثة مواسم سابقة يتم دخول مئات الحجاج عن طريق الجو،

كما تم إضافة مساحات جديدة للخدمات في كل مخيم في مشعر منى، وهناك تنسيق مباشر مع الأشقاء في

السعودية وعمل مشترك في الكثير من الترتيبات، والجهود مثمرة وملموسة. وأكد الوزير شبيبة أن عملية التفويج تتم بيسر وسهولة بفضل الله تعالى ثم للجهود التي يبذلها الأشقاء في منفذ الوديعة البري، والإعداد الجيد والعمل الميداني والمتابعة المستمرة الذي يقوم به موظفو مكتب شؤون حجاج اليمن،.

. وأشار الوزير إلى أن الوزارة سخرت كافة طاقمها ورفعت من جاهزيتها لخدمة الحجاج اليمنين سعياً منها إلى تقديم أفضل خدمة لهم وفقاً لمعايير ومواصفات عالية، بحيث يستطيع الحاج أن يؤدي مناسكه بيسر وسهوله.