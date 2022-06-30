بريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة ومتطورة قد قلب موازين المعارك الطاحنة في أوكرنيا

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الحكومة البريطانية، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد، الأربعاء، أنها خصصت مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.2 مليار دولار) إضافية لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي، مشيرة إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن بشكل خاص أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.8 مليار دولار) إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها لندن لكييف منذ الغزو.

وشدد البيان على أن هذه المساعدة تدشن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي لكييف سيصبح معها الجيش الأوكراني قادرا على شن هجمات مضادة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قوله إنه "مع فشله في تحقيق المكاسب التي كان يخطط لها ويأمل في تحقيقها، وتأكد الجميع من عدم جدوى هذه الحرب، أصبحت هجمات بوتين على شعب أوكرانيا أكثر فأكثر همجية".

وأكد جونسون أن "الأسلحة والعتاد والتدريبات البريطانية تغير دفاعات أوكرانيا ضد هذا الهجوم. وسنواصل الوقوف بحزم مع الشعب الأوكراني لضمان فشل بوتين في أوكرانيا".

وبحسب البيان، فإن المساعدات العسكرية الإضافية التي ستحصل عليها كييف من لندن تشمل "أنظمة دفاع جوي متطورة، وطائرات بدون طيار، ومعدات إلكترونية مبتكرة وآلاف المعدات الحيوية للجنود الأوكرانيين".

وأكدت بريطانيا أن هذه "الخطوة الأولى" ستسمح لأوكرانيا بأن تنتقل من مرحلة "الدفاع الباسل" في مواجهة القوات الروسية إلى مرحلة تشن فيها "عمليات هجومية" لاستعادة مناطق خسرتها في الغزو