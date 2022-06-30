آخر الاخبار

بوتين يفاجئ الجميع بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو 6 دول تُخالف الأغلبية وتُعلن الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك السيسي في البحرين.. اتفاقيات هامة تُعزز “التماسك العربي” ورسائل حادة لإثيوبيا وإيران وزير الإعلام: تصاعد عمليات الإرهاب يعكس مستوى التنسيق بين الحوثي و القاعدة وداعش الكشف عن مشروع استثماري استخباراتي في اليمن يشرف عليه خبراء من إيران بالشراكة مع جماعة الحوثي الجيش يكسر عملية هجومية للمليشيات غربي مأرب على طاولة بايدن بالسعودية.. كيف يرى المسؤولون الأميركيون الحل في اليمن؟ اللواء «العرادة» يلتقي السفير الأمريكي ويشدد على ضرورة إلزام جماعة الحوثي برفع الحصار عن مدينة تعز روسيا تتخذ إجراءات جديدة وعاجلة في الأراضي التي تسيطر عليها بأوكرانيا اشتعال حرب العقوبات من جديد وبريطانيا تفرض عقوبات على ثاني أثرى رجال روسيا

بوتين يفاجئ الجميع بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 618

  

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى تركمانستان: إنّ بلاده ليس لديها مشكلة في انضمام فنلندا والسويد للناتو.

 

وقال بوتين: “لا مشكلة لدى موسكو في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي”، الأمر كان بمثابة مفاجأة للجميع.

تصريحات بوتين:

 

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد: “لا مشاكل لدينا مع السويد وفنلندا كتلك التي لدينا مع أوكرانيا. إذا رغبت فنلندا والسويد فلتنضمّا”.

 

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “الأمر يخصّهما، يمكنهما الانضمام إذا ما أرادتا ذلك”.

إقراء أيضاً
6 دول تُخالف الأغلبية وتُعلن الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك
السيسي في البحرين.. اتفاقيات هامة تُعزز “التماسك العربي” ورسائل حادة لإثيوبيا وإ
روسيا تتخذ إجراءات جديدة وعاجلة في الأراضي التي تسيطر عليها بأوكرانيا
بيان مشترك يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع ملك البحرين ورسالة حادة لإثيوبيا
تصريح غريب لرئيس الحكومة البريطانية: ماذا لو كان بوتين امرأة؟
لماذا تراجع عدد السكان في السعودية ؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس