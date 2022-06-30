بوتين يفاجئ الجميع بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو 6 دول تُخالف الأغلبية وتُعلن الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك السيسي في البحرين.. اتفاقيات هامة تُعزز “التماسك العربي” ورسائل حادة لإثيوبيا وإيران وزير الإعلام: تصاعد عمليات الإرهاب يعكس مستوى التنسيق بين الحوثي و القاعدة وداعش الكشف عن مشروع استثماري استخباراتي في اليمن يشرف عليه خبراء من إيران بالشراكة مع جماعة الحوثي الجيش يكسر عملية هجومية للمليشيات غربي مأرب على طاولة بايدن بالسعودية.. كيف يرى المسؤولون الأميركيون الحل في اليمن؟ اللواء «العرادة» يلتقي السفير الأمريكي ويشدد على ضرورة إلزام جماعة الحوثي برفع الحصار عن مدينة تعز روسيا تتخذ إجراءات جديدة وعاجلة في الأراضي التي تسيطر عليها بأوكرانيا اشتعال حرب العقوبات من جديد وبريطانيا تفرض عقوبات على ثاني أثرى رجال روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى تركمانستان: إنّ بلاده ليس لديها مشكلة في انضمام فنلندا والسويد للناتو.
وقال بوتين: “لا مشكلة لدى موسكو في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي”، الأمر كان بمثابة مفاجأة للجميع.
تصريحات بوتين:
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد: “لا مشاكل لدينا مع السويد وفنلندا كتلك التي لدينا مع أوكرانيا. إذا رغبت فنلندا والسويد فلتنضمّا”.
وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “الأمر يخصّهما، يمكنهما الانضمام إذا ما أرادتا ذلك”.