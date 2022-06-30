6 دول تُخالف الأغلبية وتُعلن الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 30 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بدأت دول العالم الإسلامي مع غروب شمس اليوم الأربعاء، بتحري هلال شهر ذي الحجة والإعلان تباعاً عن موعد عيد الأضحى المبارك.

دول تُعلن عيد الأضحى في 9 تموز

وأعلنت كل من ماليزيا وسلطنة بروناي، عدم ثبوت رؤية هلال اليوم، وأن يوم الجمعة 1 يوليو/تموز، أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مركز الفلك الدولي، إن 6 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن موعد عيد الأضحى، من بين هذه الدول، أندونيسيا وهونغ كونغ واليابان، بالإضافة إلى ماليزيا وسلطنة بروناي وباكستان، مؤكدين أن أول أيام شهر ذي الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، بذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق لـ 10 تموز المقبل.

عيد الأضحى في 10 تموز

فيما أعلنت كل من السعودية وسلطنة عمان رسمياً، أن يوم غد الخميس 30 يونيو/حزيران، أول أيام شهر ذي الحجة، والسبت 9 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو/حزيران، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء الموافق لـ 29 يونيو/حزيران.