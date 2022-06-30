وزير الإعلام: تصاعد عمليات الإرهاب يعكس مستوى التنسيق بين الحوثي و القاعدة وداعش

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، العملية الارهابية التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مرورها بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة "عدن"، واسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة.
وقال في تغريدات عبر "تويتر": "تصاعد الاعمال الارهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي "القاعدة، وداعش" بهدف خلط الاوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والامنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب".
وتابع: "ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي لادانة الأنشطة التخريبية التي تؤكد العلاقة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الارهابية، وندعو الأجهزة الأمنية لاستنفار الجهود والامكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الاخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة".