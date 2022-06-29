الجيش يكسر عملية هجومية للمليشيات غربي مأرب

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، أمس الثلاثاء (28 يونيو)، عملية هجومية شنّتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة المخدرة غرب مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة ، بأن أبطال الجيش والمقاومة تصدّوا للعملية الهجومية المعادية وكسروها بكل كفاءة واقتدار وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع.

وفي السياق ذاته، ارتكبت المليشيا الحوثية طوال ساعات الثلاثاء 107 خروقات للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وتوزّعت بين 29 خرقاً في جبهات محور تعز، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب مارب، وخرقان شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة البقع بصعدة.

وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار مباشر.

فيما استمرّت المليشيا في استحداث المواقع، ونشر قناصين، وحشد التعزيزات البشرية والمادية، ومنها نحو 25 مركبة محملة بالأفراد والعتاد دفعت بها نحو جبهات المخدرة والمشجح غرب مارب.