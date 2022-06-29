اشتعال حرب العقوبات من جديد وبريطانيا تفرض عقوبات على ثاني أثرى رجال روسيا

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أعلنت بريطانيا الأربعاء فرض عقوبات على فلاديمير بوتانين، ثاني أثرى رجال روسيا، وأعضاء آخرين من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا.
فلاديمير بوتانين البالغ من العمر 61 عاما هو أحد أقوى رجال الأعمال المعروفين في روسيا.
وهو مقرب من الرئيس بوتين وكان في 2021 ثاني أغنى شخصية في روسيا مع ثروة تقدر بنحو 27 مليار دولار بحسب مجلة فوربس.
هو مالك ومؤسس صندوق الاستثمار Interros الذي اشترى البنك الروسي روسبنك بعد بيعه من قبل مصرف سوسيتيه جنرال الذي كان المساهم الأكبر فيه.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "طالما ان بوتين يواصل هجومه المروع على أوكرانيا، سنستخدم العقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية"، وفقا للفرنسية.
العقوبات الجديدة التي أعلنت الأربعاء - تجميد أصول وحظر البقاء على الأراضي البريطانية- تستهدف أيضا آنا تسيفيليفا وهي ابنة عم فلاديمير بوتين وتترأس مجموعة جاي اس سي كولمار غروب.
كما تم فرض عقوبات على زوجها سيرغي تسيفيليف وعلى الشركة. منذ بدء الحرب، فرضت لندن عقوبات على أكثر من ألف شخص و120 شركة