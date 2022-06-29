حزب “الاصلاح“ اليمني يطالب باستنفار مؤسسات الدولة في المناطق المحررة

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، إن الاختلالات الأمنية في المناطق المحررة، يتحتّم استنفار مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها.

جاء ذلك، في تصريح مقتصب لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، تنديداً بمحاولة اغتيال مدير أمن محافظة لحج قائد قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”، اللواء صالح السيد في عدن.

وقال العديني “ندين محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها اليوم موكب صالح السيد في عدن، مؤكداً أن الساعي لخلخلة الوضع الأمني في المناطق المحررة (من الحوثيين) ماض في أدواته الإرهابية بما يمثله ذلك من تحد أمني يتحتّم معه استنفار مؤسسات الدولة للقيام بواجبها كرد أمثل على هذه المحاولات”.

وفي وقت سابق الأربعاء، استهدفت سيارة مفخخة موكب السيد، قرب كلية التربية ومطار عدن الدولي في خور مكسر وسط عدن، ما أدى إلى مقتل أربعة من مرافقيه وإصابة آخرين.