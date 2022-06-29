الإعلان عن إشهار أول مركز للدراسات السياسية والأمنية في اليمن

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أعلن اليوم في مدينة مأرب عن إشهار أول مركز بحثي مختص في الدراسات السياسية والأمنية.

وفي حفل إشهار مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، والذي أقيم برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أوضح رئيس المركز- محمد الولص بحيبح" أن المركز تم تاسيسه من قبل نخبة من أبناء اليمن وعدد من قادة الرأي والمثقفين والأكاديميين والسياسين والإعلاميين وخبراء أمنيين يمثلون العديد من المحافظات".

وأضاف " أن من أهداف وبرامج وخطط المركز المشاركة الفاعلة في التنمية السياسية وصناعة الوعي وترشيد صناعة القرار وتشكيل حضور موثر وفعال في المشهد السياسي اليمني والإقليمي والمشاركة في فتح آفاق للحوار وتعزيز السلام".

وأشار بحيبح الى" أنهم وخلال عام كامل أثناء فترة الإعداد والتجهيز قام المركز بإعداد عدة دراسات وأوراق بحثية استهدفت عدداً من المشاكل ذات الخطر الكبير الذي يعاني منها اليمن".

ولفت الى" أن المركز سيقوم بنشر دراسات وتقارير وطرحها على الرأي المحلي والدولي ليتم فضح بعض من جرائم المليشيا الحوثية الايرانية، ومن بين تلك الدراسات كما قال:"المراكز الصيفية الحوثية الوجه الاخر للحرس الثوري ونزعته التوسعية، ودراسة حول واقع المرأة اليمنية وتطلعاتها للسلام".

واعتبر وكيل محافظة مأرب- عبدالله الباكري" اشهار المركز باكورة للتوجهات السياسية في محافظة مأرب"، مؤملاً أن يكون ذلك نواة للاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية".

وقال:" إننا نفتقر كثيراً لمثل هذه المراكز البحثية والعلمية، وفي ظل الظرف الراهن نحن بحاجة إلى تطور فكرنا السياسي، وذلك لن يتأتى إلا بمثل هذه المراكز البحثية".

وأشار الباكري:" الى أن هذه المراكز هي التي ستخرج البلد الى بر الأمان من خلال البحوث السياسية، والإعتماد على المعلومات الدقيقة والصحيحة".

وفي كلمة الأحزاب ألقاها محمد اليوسفي رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمأرب، اعتبر تأسيس المركز أول بادرة نوعية في مأرب، وعلى الجميع دعمه والإلتفاف حوله". وأضاف:" نحن في القوى السياسية على أتم الاستعداد مع هذه المراكز والتي ستشخص الواقع". وفي حين دعا اليوسفي الجهات الرسمية والحكومية لدعم مثل هكذا مراكز، دعا في ذات الوقت إلى إنشاء مزيداً منها".

وفي كلمة الباحثين والأكاديميين في المركز ألقتها الدكتورة لمياء الكندي قالت:" اننا نتلطع من خلال المركز ان نكون رافد وعي وفكر، وجسر تمكين لنعبر من خلال هذا المركز صوب المستقبل لنشر المعارف وتبادل الخبرات، واقرار المشورات والدراسات والتوصيات".

وأكدت:" انهم في المركز سيعملون جاهدين لإيصال خلاصة ما ينتج عن المركز من دراسات ومن أبحاث وتوصيات الى صناع القرار ليكونوا جزء من الحل والسلام الذي يتطلع اليه اليمنيون".

ودعت الكندي:" كافة الباحثين والباحثات في الفكر والثقافة والرأي والسياسة والأمن والاقتصاد من الاكاديميين والباحثين للتعاون معنا والإسهام في إعداد الأبحاث والدراسات وتقديم الدعم والمشورة لنا في المركز ". وعقب تدشين حفل إشهار المركز قدمت أول دراسة للمركز قدمها الإعلامي حسين الصادر بعنوان" الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي- بناء السلام - مستقبل الشراكة".

وخلال حفل الاشهار أعلن عن الهيئة الإستشارية للمركز على النحو التالي: 1- د/ أحمد الموساي رئيسا 2- سالم بن عسكر اليامي القحطاني نائبا للرئيس - سعودي الجنسية. 3- د / محمد جميح عضوا 4- محمد عبدالله الغيثي عضوا 5- د/ احمد عبدالكريم المصعبي عضوا 6- احمد ربيع الجهمي. عضوا 7- عادل الاحمدي 8- يحيى الثلايا عضوا 9- د/ وسام باسندوه عضوا 10- بشرى الارياني عضوا. حضر حفل الإشهار المناضل اللواء أحمد قرحش، وعدد من الأكاديميين، ووكلاء وزارات ومحافظات، ورؤساء الأحزاب السياسية بمأرب، وعدد من الشخصيات الإجتماعية.