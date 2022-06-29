اعلان موقف “مصري - عماني“ مشترك بخصوص الوضع في اليمن

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكدت دولتا مصر العربية المتحدة، وسلطنة عمان، على أهمية أمن واستقرار اليمن لصالح أمن واستقرار المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء جمع سلطان سلطنة عمان طارق بن هيثم والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في قصر العلم العامر بمسقط، تطرق إلى جملة من القضايا العربية بمافيها الحرب في اليمن، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وحسب البيان، فقد اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي طموحاته.

كما شدد الجانبان على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.