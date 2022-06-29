انتفاضة غاضبة وقطع للطرقات بحضرموت

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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شهدت مدينة المكلا، عاصمة ساحل حضرموت، الأربعاء، احتجاجات غاضبة، تنديداً بتردي الخدمات العامة وانقطاع التيار الكهرباء في ظل حرارة الصيف.

وقالت مصادر محلية إن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية وسط المدينة بالحجارة واضرموا النيران في إطار السيارات. وتسبب إغلاق الطرقات باختناق حركة السير وأزمة كبيرة في المواصلات.

وتشهد المحافظة منذ عدة أيام احتجاجات يومية في مديريات الساحل، تنديداً بضعف الخدمات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأمس الأول أقر اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة، جملة من الحلول لمعالجة أزمة الكهرباء التي تتفاقم مع حلول الصيف من كل عام.