بروتس.. روبوت خارق يتخذ قراراته بمفرده ماذا يعمل السفير الأميركي في حضرموت؟ اشتراطات حوثية جديدة على المنظمات الدولية تفجر خلافات الكويت تعاقب مليشيا الحوثي وتدرج 20 فردا وكياناً على لائحة الإرهاب تصريح غريب لرئيس الحكومة البريطانية: ماذا لو كان بوتين امرأة؟ مضمون رسالة بعثتها أحزاب مأرب الى النائب في المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة آخر مستجدات مفاوضات فتح الطرقات في تعز ومحافظات يمنية إخرى لماذا تراجع عدد السكان في السعودية ؟ نجاة مدير أمن محافظة لحج ومقتل 3 من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه بالعاصمة عدن يمني يبتكر “فندق طائر“ يحمل 5 آلاف ويمكنه البقاء في الهواء لسنوات
قالت صحيفة كويتية إن دولة الكويت، أدرجت 20 فردا وكياناً على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وذكر موقع صحيفة "الراي" أن "بنك الكويت المركزي عمم على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة العربية السعودية على قوائمها للإرهاب".
وحسب الموقع فقد "تضمنت القائمة أسماء 8 أفراد، و12 شركة"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري تصنيف 19 فردا وكياناً على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة للميليشيا، وذلك بعد أيام من تصنيف 16 فردا وكيانا على ذات القائمة بينهم 3 مرتبطون بالحرس الثوري وحزب الله.
وشمل التصنيف السعودي شركات نفطية وتجارية ومصرفية مرتبطة بالحوثيين، وشخصيات تعمل لصالحهم وأخرى مدرجة في قائمة المطلوبين للتحالف العربي.