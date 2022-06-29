الكويت تعاقب مليشيا الحوثي وتدرج 20 فردا وكياناً على لائحة الإرهاب

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صحف

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قالت صحيفة كويتية إن دولة الكويت، أدرجت 20 فردا وكياناً على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكر موقع صحيفة "الراي" أن "بنك الكويت المركزي عمم على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة العربية السعودية على قوائمها للإرهاب".

وحسب الموقع فقد "تضمنت القائمة أسماء 8 أفراد، و12 شركة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري تصنيف 19 فردا وكياناً على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة للميليشيا، وذلك بعد أيام من تصنيف 16 فردا وكيانا على ذات القائمة بينهم 3 مرتبطون بالحرس الثوري وحزب الله.

وشمل التصنيف السعودي شركات نفطية وتجارية ومصرفية مرتبطة بالحوثيين، وشخصيات تعمل لصالحهم وأخرى مدرجة في قائمة المطلوبين للتحالف العربي.