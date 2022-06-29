آخر الاخبار

مضمون رسالة بعثتها أحزاب مأرب الى النائب في المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة آخر مستجدات مفاوضات فتح الطرقات في تعز ومحافظات يمنية إخرى لماذا تراجع عدد السكان في السعودية ؟ عاجل: انفجار عنيف يهز منطقة خور مكسر بعدن اثر استهداف موكب مسئول أمني كبير بسيارة مفخخة يمني يبتكر “فندق طائر“ يحمل 5 آلاف ويمكنه البقاء في الهواء لسنوات هي الأولى من نوعها… السعودية تعلن إحباط محاولات نصب واحتيال على الحجاج خلافات تعصف باالقمة والجزائر تنسحب من المؤتمر بتونس بسبب خرائط فلسطين ولبنان والصحراء روسيا تعلن استعدادها وقف الحرب في أوكرانيا .. بشرط واحد بيد كييف سجون الحوثي.. ثقب أسود يلتهم حياة اليمنيين الإرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة

عاجل: انفجار عنيف يهز منطقة خور مكسر بعدن اثر استهداف موكب مسئول أمني كبير بسيارة مفخخة

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1140

هز انفجار عنيف، ظهر اليوم الاربعاء، منطقة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال سكان ان سيارة مفخخة استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج أثناء مروه بالقرب من جولة التربية في منطقة خور مكسر بعدن.

ونجا مدير أمن محافظة لحج من التفجير الذي استهدف موكبه في خور مكسر.

ولم ترد تفاصيل اكثر حتى لحظة نشر الخبر (2 ظهرا).

إقراء أيضاً
مضمون رسالة بعثتها أحزاب مأرب الى النائب في المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة
آخر مستجدات مفاوضات فتح الطرقات في تعز ومحافظات يمنية إخرى
يمني يبتكر “فندق طائر“ يحمل 5 آلاف ويمكنه البقاء في الهواء لسنوات
سجون الحوثي.. ثقب أسود يلتهم حياة اليمنيين
الإرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعدد من المحافظات خلال الساعات القا
تحدث عن أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة..المبعوث الأممي يلتقي رئيس وفد جماعة الحو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس