عاجل: انفجار عنيف يهز منطقة خور مكسر بعدن اثر استهداف موكب مسئول أمني كبير بسيارة مفخخة

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هز انفجار عنيف، ظهر اليوم الاربعاء، منطقة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال سكان ان سيارة مفخخة استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج أثناء مروه بالقرب من جولة التربية في منطقة خور مكسر بعدن.
ونجا مدير أمن محافظة لحج من التفجير الذي استهدف موكبه في خور مكسر.
ولم ترد تفاصيل اكثر حتى لحظة نشر الخبر (2 ظهرا).