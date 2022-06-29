يمني يبتكر “فندق طائر“ يحمل 5 آلاف ويمكنه البقاء في الهواء لسنوات

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشف الشاب اليمني البروفيسور هاشم الغيلي، عن نموذج تخيلي مفصلاً لـ فندق طائر عملاق يعمل بالطاقة النووية ويمكنه حمل 5000 راكب، كما يمكنه أيضاً البقاء في الهواء لسنوات.

ومن المقرر أن يستوعب “فندق طائر” عملاق يعمل بالطاقة النووية، مع صالة رياضية وحوض سباحة ، 5000 راكب في رفاهية لا مثيل لها، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست”.

ويوضح النموذج المبتكر للفندق الطائر كيف يقودها الذكاء الاصطناعي للبقاء في الجو لأشهر في كل مرة، مع الالتحام أيضًا لاستقبال ركاب جدد ، أو لإنزال أي شخص على متن الطائرة.

وتم تصميم الهجين المستقبلي بين الطائرة والفندق- الذي يحتوي على 20 محركًا يعمل بالاندماج النووي – بحيث لا يهبط أبدًا. ويقول هاشم الغيلي، الذي ابتكر النموذج بشكل لا يصدق للطائرة الوحشية، إن “الرحلة البحرية في السماء التي تعمل بالطاقة النووية “يمكن أن تكون مستقبل النقل”.

تم تصميمه الفندق الطائر للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويضيف الغيلي أن “الإصلاحات الجارية سيتم إجراؤها على متن الطائرة – وهي الأولى من نوعها في مجال الطيران”.

وعندما سئل عن عدد الأشخاص الذين سيستغرقهم الطيران على هذه الطائرة العملاقة، قال: “كل هذه التكنولوجيا وما زلت تريد طيارين؟ على الرغم من التخطيط لركوب أقل من رجل، ستظل Sky Cruise تتطلب الكثير من الموظفين على متنها ليكونوا عند كل مسافر يطلبه ويتصل به.

الفندق الطائر أيضًا مزود بمطاعم ومركز تسوق ضخم وصالة رياضية ومسرح وحتى حمام سباحة – كل ذلك في السماء.

وبحسب نموذج الابتكار أيضًا فإن الجسم الغريب على متن الإنسان سيكون مكان الزفاف المثالي، إذا كنت شجاعًا بدرجة كافية.

وسيكون مثالياً لأن Sky Cruise توفر قاعة بانورامية توفر إطلالات رائعة بزاوية 360 درجة على الخارج، ومع ذلك ، على الرغم من العظمة الموعودة ، لا يتفق الجميع مع هذه الفكرة.

وأطلق البعض على مفهوم Sky Cruise اسم “Titanic الجديد”، مشيرين إلى عدد كبير من المشكلات المتعلقة بتصميمه. ستواجه الطائرة الضخمة مشاكل في الإقلاع وستكون بعيدة عن الديناميكية الهوائية، كما أشار آخرون إلى عيوب في وزنها، قائلين إنه إذا تحطمت طائرة تعمل بمفاعل نووي، فقد تدمر مدينة.

وقال أحد الركاب المتوترين: “فكرة رائعة وضع مفاعل نووي في شيء يمكن أن يتعطل ويسقط من السماء”. بينما علق شخص آخر “أنا متأكد من أنني سأكون قادرًا على شراء تذكرة لأدنى سطح مع عدم وجود مساحة للساقين والدخول إلى الصالة”.

وكتب ثالث يقول: “هذه المصاعد المكشوفة هي شيء كبير بالنسبة لي. كما أن السحب غير المتكافئ قد يرغب في الحصول على كلمة عن هؤلاء. تبدو المحركات بشكل مريب مثل المحركات النفاثة ، ويتم استخدام تفاعل الاندماج كمصدر سحري للطاقة في المستقبل ، ولا تهتم الرسوم المتحركة الخاصة بك برفع معدات الهبوط “.

وتكلفة التطوير الهائلة هي أيضًا مصدر قلق آخر، فقد توقع البعض أن رحلة كهذه ستكلف ثروة ، قائلين: “على الرغم من أن هذا مفهوم مثير للاهتمام وقدرته على بنائه باستخدام التكنولوجيا الحالية ، إلا أن هذا الشيء سيكون باهظ الثمن ولا شك أن الأغنياء فقط هم من يمكنهم حجز هذا الفندق”، بينما يحرص آخرون على أن يكونوا أول من يصعد على متنها.

وقال أحدهم: “مرح! يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما دخل إلى آلة الزمن ، وسافر إلى عام 2070 ، وعثر على مقطع فيديو للتطور الحديث يعتمد على عصرنا (على عكس حقبة الخمسينيات أو القرن التاسع عشر) الذي يصور ما اعتقد الناس في عصرنا أن مستقبلنا سيبدو عليه “.

وكتب الثاني: “أفضل كثيرًا استخدام المنطاد النووي ، حيث ستكون المساحة المتاحة أكبر بكثير ، ولكن مع ذلك ، فإن الإبداع وراء الفكرة رائع وآمل أن يصل المخططون إلى مكان ما في يوم من الأيام.” بينما يعلق الكثيرون آمالهم على الفندق العملاق ، فإن Sky Cruise لا تزال بعيدة في المستقبل. حتى لو تم بناء طائرة كهذه يومًا ما ، فهناك بعض الأشياء التي لا يمكن تغييرها أبدًا.

كما أشار أحد المعلقين: “أراهن أنني ما زلت في نهاية المطاف بجوار شخص آخر يصرخ في الثالثة من عمره طوال الرحلة”.

وقال ثاني بذكاء: “إذا لم تكن الفيزياء والديناميكا الهوائية موجودة ، فقد يكون هذا الوعاء قادرًا بالفعل على الإقلاع.” ومع ذلك ، لا ينبغي أن تكون مخاوفهم أي شيء يدعو للقلق. على الرغم من التخطيط لركوب أقل من رجل، ستظل Sky Cruise تتطلب الكثير من الموظفين على متنها ليكونوا عند كل مسافر يطلبه ويتصل به.

الجدير بالذكر أن “هاشم الغيلي (من مواليد 11 أغسطس 1990) هو مراسل علمي يمني ومنتج فيديو. اشتهر برسومه البيانية وفيديوهاته حول الإنجازات العلمية، وعرضه للمعلومات بطرق بصريه و بفيديوهات بتوثق آخر الاكتشافات العلمية و التي لاقت اهتمام مصادر أخبار العلوم ومستخدمي السوشيال ميديا حلول العالم.