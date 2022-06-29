خلافات تعصف باالقمة والجزائر تنسحب من المؤتمر بتونس بسبب خرائط فلسطين ولبنان والصحراء

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انسحب الوفد الجزائري من "المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي" في تونس احتجاجا على عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز وغياب حدود واضحة للصحراء.

وقال رئيس "الجمعية العربية للضمان الاجتماعي" في تونس محمد الكركي أن "الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة"، مؤكدا أن "خارطة الوطن العربي التي اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العربي دون إظهار أعلام بلدانه".

وأضاف أن "الفريق التقني الذي عمل على اللافتات اجتهد وأخطأ في رسم الخارطة من دون خلفيات سياسية"، مشيرا إلى "تواصل الحوار مع الوفد الجزائري لإزالة أي لبس وإصلاح الخطأ حتى لا يظهر أي خلاف بين الأشقاء في المنطقة العربية