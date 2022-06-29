هي الأولى من نوعها… السعودية تعلن إحباط محاولات نصب واحتيال على الحجاج خلافات تعصف باالقمة والجزائر تنسحب من المؤتمر بتونس بسبب خرائط فلسطين ولبنان والصحراء روسيا تعلن استعدادها وقف الحرب في أوكرانيا .. بشرط واحد بيد كييف سجون الحوثي.. ثقب أسود يلتهم حياة اليمنيين الإرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة تحدث عن أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة..المبعوث الأممي يلتقي رئيس وفد جماعة الحوثي في مسقط دولة خليجية غير السعودية تدرج شخصيات وشركات حوثية على قوائم الإرهاب المعلم اليمني وحيداً.. الحوثيون يتسيدون جرائم الإخفاء والتعذيب الوحشي - تقرير تركيا تقلب الموازين وتوافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.. إليك أبرز بنود الاتفاق لأول مرة في التاريخ… .القضاء يصدر أحكاما بالسجن بحق وزيرين سابقين في دولة عربية بقضايا فساد
انسحب الوفد الجزائري من "المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي" في تونس احتجاجا على عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز وغياب حدود واضحة للصحراء.
وقال رئيس "الجمعية العربية للضمان الاجتماعي" في تونس محمد الكركي أن "الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة"، مؤكدا أن "خارطة الوطن العربي التي اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العربي دون إظهار أعلام بلدانه".
وأضاف أن "الفريق التقني الذي عمل على اللافتات اجتهد وأخطأ في رسم الخارطة من دون خلفيات سياسية"، مشيرا إلى "تواصل الحوار مع الوفد الجزائري لإزالة أي لبس وإصلاح الخطأ حتى لا يظهر أي خلاف بين الأشقاء في المنطقة العربية