سجون الحوثي.. ثقب أسود يلتهم حياة اليمنيين الإرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة تحدث عن أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة..المبعوث الأممي يلتقي رئيس وفد جماعة الحوثي في مسقط دولة خليجية غير السعودية تدرج شخصيات وشركات حوثية على قوائم الإرهاب المعلم اليمني وحيداً.. الحوثيون يتسيدون جرائم الإخفاء والتعذيب الوحشي - تقرير تركيا تقلب الموازين وتوافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.. إليك أبرز بنود الاتفاق لأول مرة في التاريخ… .القضاء يصدر أحكاما بالسجن بحق وزيرين سابقين في دولة عربية بقضايا فساد وزير الأوقاف يكشف تفاصيل أخر التطورات والترتيبات الجديدة لموسم الحج لهذا العام مليارات الدولارات و1400 شركة.. تَعرَّف حجم الاستثمارات التركية في الجزائر كتائب القسام تعرض لأول مرة مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها
توقع المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من المحافظات اليمنية، خلال الساعات القادمه.
وقال المركز في نشرته التحديثية اليومية، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي لحج وتعز جنوباً وحتى محافظة صعدة شمالاً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، والبيضاء).
وفي المناطق الساحلية، توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها لأخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية.
وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من إضطراب البحر وارتفاع الموج.