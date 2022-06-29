سجون الحوثي.. ثقب أسود يلتهم حياة اليمنيين الإرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة تحدث عن أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة..المبعوث الأممي يلتقي رئيس وفد جماعة الحوثي في مسقط دولة خليجية غير السعودية تدرج شخصيات وشركات حوثية على قوائم الإرهاب المعلم اليمني وحيداً.. الحوثيون يتسيدون جرائم الإخفاء والتعذيب الوحشي - تقرير تركيا تقلب الموازين وتوافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.. إليك أبرز بنود الاتفاق لأول مرة في التاريخ… .القضاء يصدر أحكاما بالسجن بحق وزيرين سابقين في دولة عربية بقضايا فساد وزير الأوقاف يكشف تفاصيل أخر التطورات والترتيبات الجديدة لموسم الحج لهذا العام مليارات الدولارات و1400 شركة.. تَعرَّف حجم الاستثمارات التركية في الجزائر كتائب القسام تعرض لأول مرة مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها
أكد المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن فتح الطرقات، المنصوص عليها في مقترحه بمفاوضات الأردن، أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة وبناء الثقة بين الاطراف.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران، في العاصمة العُمانية مسقط، رئيس الوفد المفاوض لمليشيا الحوثي الإرهابية محمد عبدالسلام وعدداً من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط.
وقال المبعوث الأممي، إن اللقاء ناقش سُبل تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.
وحسب ما نُشر في حسابه بتويتر ، أكد المبعوث الأممي على أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية.
يُشار إلى أن مليشيا الحوثي سلمته -مؤخراً- رفضاً رسمياً لمقترحه الذي يشكل الحد الأدنى لإنجاح الهدنة والدخول في مشاورات شاملة تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن.