تحدث عن أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة..المبعوث الأممي يلتقي رئيس وفد جماعة الحوثي في مسقط

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن فتح الطرقات، المنصوص عليها في مقترحه بمفاوضات الأردن، أمر بالغ الأهمية لإنجاح الهدنة وبناء الثقة بين الاطراف.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران، في العاصمة العُمانية مسقط، رئيس الوفد المفاوض لمليشيا الحوثي الإرهابية محمد عبدالسلام وعدداً من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في ‎مسقط.

وقال المبعوث الأممي، إن اللقاء ناقش سُبل تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

وحسب ما نُشر في حسابه بتويتر ، أكد المبعوث الأممي على أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية.

يُشار إلى أن مليشيا الحوثي سلمته -مؤخراً- رفضاً رسمياً لمقترحه الذي يشكل الحد الأدنى لإنجاح الهدنة والدخول في مشاورات شاملة تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن.