دولة خليجية غير السعودية تدرج شخصيات وشركات حوثية على قوائم الإرهاب

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت صحيفة كويتية إن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة السعودية على قوائمها للإرهاب.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، قولها إن البنك المركزي الكويتي عمم قائمة أسماء تضم 8 أفراد و12 شركة يتعاملون مع الحوثيين، كانت السعودية مؤخراً قد أدرجتهم على قوائم الإرهاب.

ومنتصف الشهر الجاري أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تصنيف 8 أفراد و11 كياناً على لائحة الإرهاب؛ وذلك لدعمهم جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت السعودية آنذاك إنها "عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير مليشيا الحوثي، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية".