تركيا تقلب الموازين وتوافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.. إليك أبرز بنود الاتفاق لأول مرة في التاريخ… .القضاء يصدر أحكاما بالسجن بحق وزيرين سابقين في دولة عربية بقضايا فساد وزير الأوقاف يكشف تفاصيل أخر التطورات والترتيبات الجديدة لموسم الحج لهذا العام مليارات الدولارات و1400 شركة.. تَعرَّف حجم الاستثمارات التركية في الجزائر كتائب القسام تعرض لأول مرة مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها قرارات سعودية بالسجن 91 عاماً ومصادرة 2.5 مليار ريال في قضية تنظيم إجرامي قرارات جديدة وقوية من الولايات المتحدة في توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا الإعلان عن جاهزية مطار يمني للعمل على مدار 24 ساعة وزير الخارجية الروسي يكشف أسباب إطالت الحرب في أوكرانيا ويوجة رسالة قوية لدول الغرب بايدن يتحدث مع السفير الحضرمي عن أولوية واشنطن القصوى في اليمن
أصدر القضاء ، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق وزيرين سابقين في قضايا فساد.
وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عقوبة بالسجن النافذ 8 سنوات بحق النائب السابق بهاء الدين طليبة، والسجن 6 سنوات بحق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس، وعقوبة السجن النافذ 7 سنوات بحق نجله إسكندر ولد عباس.
وبحسب صحيفة «النهار» المحلية، فإن الأحكام تشمل أيضاً حكماً يقضي بإدانة وزير التضامن السابق سعيد بركات بعقوبة 4 سنوات سجناً نافذاً، والسجن لعامين لبوشناق خلادي الأمين العام السابق لوزارة التضامن، مع أحكام متفاوتة بخصوص بقية المتهمين.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض الأموال، خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لعام 2017.
وأوضحت الصحيفة أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقاً إثر معلومة مؤكدة تفيد بأن النائب السابق بهاء الدين طليبة فاز بمقعده البرلماني عن طريق دفع رشاوى بتواطؤ نجلي الوزير الأسبق جمال ولد عباس.
وكانت غرفة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد دانت طليبة ب7 سنوات سجناً نافذاً، وسلطت العقوبة ذاتها على إسكندر ولد عباس، مع تأييد حكم بالبراءة بحق الوكيل العقاري المتهم محمد حبشي.
وأصدرت الهيئة القضائية ذاتها حكماً غيابياً يقضي بسجن المتهم الفار الوافي ولد عباس لمدة 20 عاماً مع الأمر الفوري بالقبض عليه، فيما أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم بوشناق خلادي