وزير الأوقاف يكشف تفاصيل أخر التطورات والترتيبات الجديدة لموسم الحج لهذا العام

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 412

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني ، أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية لضبط كل الجناة الذين ينتهكون الأوقاف، وقد باشرت السلطات الأمنية بالتعاون معنا في هذا الصدد، وتم ضبط الكثير من المعتدين

وأضح الوزير أن هناك اشرافا مباشرا من القيادة السياسية، وبتنسيق كبير مع الجهات السعودية ذات الاختصاص،، وقال انه دخل حتى يوم الاثنين، ما يقارب 9000 حاج براً وجواً، وتم استكمال اصدار التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أنه تم توفير مسار خاص للحجاج في منفذ الوديعة البري حتى يتم تلافي أي تكديس للحجاج في المنفذ وحتى يتم التفويج بشكل سلس، واوضح خلال حديثه انه وصل بعض حجاجنا عن طريق الجو بعد توقف دام لثلاثة مواسم سابقة،.

وأوضح أن الحصة الممنوحة لبلادنا هذا العام من قبل وزارة الحج السعودية، هي 12981 حاج.

وأضاف الوزير إلي انه تم توفير باصات حديثة موديلات 2020 و 2021 ومجهزة بكافة الخدمات، وأضاف في حوار صحفي قائلا " حرصنا أن تكون مساكن الحجاج ذات موصفات 3نجوم و 4 نجوم، وأن تكون بالقرب من المشاعر المقدسة وفي منطقة سكنية واحدة كي يسهل تقديم أفضل الخدمات لهم، وتقترب مخيمات الحجاج في عرفات من جبل عرفات وفي منى بالقرب من الجمرات، وفيها تجهيزات إضافية كثيرة من ضمنها مكيفات فريون وليست صحراوية كما كانت في السابق، والخيام ألمانية ضد الحرائق وذات تهوئة ممتازة، ومنعاً للازدحام في منى خاصة فإن الفاصل بين الحاج والآخر ما يقارب مترين وليس متر كما كان في المواسم الماضية،.

وأضاف معالي وزير الأوقاف قائلا " حرصنا أن يكون اختيار لمطابخ الاعاشة وفقاً لأرقى معايير الجودة، وهناك الكثير من الخدمات المتميزة التي سيلمسها الحاج. .