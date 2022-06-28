كتائب القسام تعرض لأول مرة مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لأحد جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته أمس عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد، التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق "تليغرام"، الأسير الذي عرّفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

وعرضت "القسام" أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" أعلن يوم أمس أن "تدهورا طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك