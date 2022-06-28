مليارات الدولارات و1400 شركة.. تَعرَّف حجم الاستثمارات التركية في الجزائر كتائب القسام تعرض لأول مرة مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها قرارات سعودية بالسجن 91 عاماً ومصادرة 2.5 مليار ريال في قضية تنظيم إجرامي قرارات جديدة وقوية من الولايات المتحدة في توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا الإعلان عن جاهزية مطار يمني للعمل على مدار 24 ساعة وزير الخارجية الروسي يكشف أسباب إطالت الحرب في أوكرانيا ويوجة رسالة قوية لدول الغرب بايدن يتحدث مع السفير الحضرمي عن أولوية واشنطن القصوى في اليمن تعرف على أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ خطة السعودية لبناء اقتصاد سياحي عالمي بعيدا عن النفط ومضاعفة عدد سكان العاصمة الرياض من عدن.. رئيس الحكومة يعلن الخروج بتوافقات مهمة بعد مباحثات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لأحد جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته أمس عن تدهور حالته الصحية.
وأظهرت المشاهد، التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق "تليغرام"، الأسير الذي عرّفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.
وعرضت "القسام" أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" أعلن يوم أمس أن "تدهورا طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك