قرارات جديدة وقوية من الولايات المتحدة في توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية.

وتمت إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلى قائمة العقوبات.

ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي.

ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلى العديد من معاهد البحوث الروسية.

كما فرضت الولايات المتحدة أيضا حظرا على استيراد الذهب الروسي. في الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية